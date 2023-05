Reaktionen nach Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Duisburg Autokorsos nach Stichwahl in der Türkei Von dpa | 28.05.2023, 21:31 Uhr

Nach der Stichwahl in der Türkei sind am Sonntagabend in Duisburg zahlreiche Unterstützer des Amtsinhabers Recep Tayyip Erdogan auf die Straße gegangen. Im Norden der Stadt - wo viele türkischstämmige Menschen leben - verursachten Autokorsos nach Angaben der Polizei lange Staus. „Es sind viele Leute unterwegs. Es herrscht eine gewisse freudige Aufgeregtheit“, sagte ein Sprecher der Duisburger Polizei.