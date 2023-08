Veranstaltung Autokorso führt wohl nicht mehr an Ukraine-Fest vorbei Von dpa | 20.08.2023, 11:36 Uhr | Update vor 1 Std. Prorussische Demonstration in Köln Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down

Ein pro-russischer Autokorso soll am frühen Sonntagnachmittag nun doch nicht an einem Ukraine-Fest vorbeiführen. Das habe die Korso-Versammlungsleiterin den Behörden mitgeteilt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen in Köln.