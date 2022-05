ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Ennepe-Ruhr-Kreis Autofahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall schwer Von dpa | 14.05.2022, 08:34 Uhr

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Freitagmittag bei einem Auffahrunfall in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei habe sie ihr Auto angehalten, um einen 54-Jährigen mit seinem Wagen aus einer Parklücke fahren zu lassen. Ein 60-Jähriger Bochumer sei dann ungebremst in das Auto der 35-Jährigen aufgefahren, so dass es auf den Wagen des 54-Jährigen prallte. Warum der 60-Jährige nicht bremste, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.