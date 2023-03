Autofahrerin unter Drogen fährt Litfaßsäule um Foto: -/Polizei Dortmund/dpa up-down up-down Dortmund Autofahrerin unter Drogen fährt Litfaßsäule um Von dpa | 20.03.2023, 16:48 Uhr

Unter Drogeneinfluss hat sich eine Autofahrerin in Dortmund eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei krachte die 40-Jährige am Sonntagabend ungebremst in einen parkenden Wagen und drückte ihn gegen eine Litfaßsäule, wie die Polizei am Montag mitteilte. Diese sei zerbrochen und in Teilen auf beide Autos gestürzt. Die verletzte Fahrerin sei ins Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere der Verletzungen machte ein Sprecher keine Angaben.