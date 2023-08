Unfall Autofahrerin mit 2,2 Promille prallt gegen Baum Von dpa | 13.08.2023, 14:35 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine betrunkene 45-Jährige ist am Samstagabend in Bocholt (Kreis Borken) mit einem Auto gegen einen Baum gefahren. Die Frau sei beim Einfahren in einen Kreisverkehr von der Straße abgekommen, gab die Kreispolizeibehörde Borken am Sonntagmittag bekannt. Danach sei ihr Wagen derart stark gegen den Baum geprallt, dass dieser umgestürzt sei. Die Frau sowie ihre beiden Mitfahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt.