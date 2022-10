Autofahrerin fährt in die eigene Hauswand Foto: Polizei Minden-Lübbecke/dpa/Archivbild up-down up-down Minden-Lübbecke Autofahrerin kracht in eigene Hauswand Von dpa | 07.10.2022, 12:59 Uhr

Beim Abbiegen auf das eigene Grundstück hat eine 75-Jährige in Hille (Kreis Minden-Lübbecke) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in die Wand ihres Hauses gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Freitag habe ihr Mann auf dem Beifahrersitz gesessen und Lebensmittel auf dem Schoß festgehalten. Als diese ihm aus der Hand zu rutschen drohten, wollte die Frau helfen, verlor aber die Kontrolle über das E-Auto und krachte mit dem Wagen in die Hauswand.