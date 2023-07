Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Viersen Autofahrerin bei Frontalunfall schwer verletzt Von dpa | 11.07.2023, 05:58 Uhr

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall im Kreis Viersen schwer verletzt worden. Ihr Wagen sei am Montag in Brüggen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Die 56-Jährige versuchte, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen und lenkte es dabei auf die Gegenspur. Dort krachte es frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt.