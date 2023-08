Ennepe-Ruhr-Kreis Autofahrer verwechselt Gas und Bremse: Drei Verletzte Von dpa | 27.08.2023, 11:19 Uhr | Update vor 1 Std. Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Ein Autofahrer hat in Schwelm (im Ennepe-Ruhr-Kreis) das Gas und die Bremse verwechselt - und so für eine Kollision mit insgesamt drei Verletzten gesorgt. Der 59-Jährige habe am Samstag an einer Ampel nach links abbiegen wollen und dort infolge der Pedal-Verwechslung zwei Autos sowie ein Krad vor ihm aufeinandergeschoben, teilte die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis am Sonntagmorgen mit. Der 73-jährige Fahrer des Krads musste demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin und Beifahrerin des Wagens, auf welchen das Krad des Manns geschoben wurde, seien überdies leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag.