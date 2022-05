ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Bochum Autofahrer übersieht Straßenbahn: bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 30.05.2022, 17:41 Uhr

Ein Autofahrer hat am Montag in Bochum beim Wenden eine von hinten herankommende Straßenbahn übersehen. Die Straßenbahn habe den Wagen trotz Vollbremsung erfasst, der Fahrer sei im Fußraum in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehrleute hätten den älteren Mann mit schwerem Gerät aus dem Auto herausgeholt. Er kam ins Krankenhaus. In der Straßenbahn gab es laut Feuerwehr keine Verletzten.