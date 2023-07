Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Steinfurt Autofahrer stirbt bei Unfall in Emsdetten Von dpa | 19.07.2023, 07:58 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreis Steinfurt tödlich verletzt worden. Das Auto des 36-Jährigen sei am Dienstag in Emsdetten aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort auf einen Lkw geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer starb an seinen Verletzungen. Sein 32 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.