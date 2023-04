Unfall Foto: Bludau Foto/dpa up-down up-down Unfall Autofahrer stirbt bei Überholversuch auf B58 Von dpa | 11.04.2023, 05:42 Uhr

Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß seines Autos mit einem anderen Fahrzeug auf der Bundesstraße 58 in Schermbeck (Kreis Wesel) ums Leben gekommen. Als der 82-Jährige am Ostermontag einen Lkw überholte, übersah er das ihm entgegenkommende Auto einer 27-Jährigen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des 82-Jährigen vor den Laster geschoben und von diesem mitgeschleift. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb.