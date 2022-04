Notarzt FOTO: Jens Kalaene Rhein-Erft-Kreis Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt Von dpa | 20.04.2022, 16:31 Uhr

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist in Pulheim mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er am frühen Mittwochmorgen nach links von der Straße abgekommen und frontal mit dem Baum kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hätten Rettungskräfte alarmiert, die noch versuchten, den Mann zu reanimieren. Er sei aber an der Unfallstelle gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar, weitere Fahrzeuge waren demnach nicht beteiligt. Die Polizei ermittelt.