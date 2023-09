Unfälle Autofahrer öffnet Tür und erwischt Radler: „Dooring“-Warnung Von dpa | 09.09.2023, 10:45 Uhr | Update vor 1 Std. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Autofahrer soll in Bochum die Fahrertür seines geparkten Wagens unbedacht geöffnet und so einen schweren Unfall eines 80 Jahre alten Fahrers eines Elektrofahrrads verursacht haben. Er habe die Tür aufgemacht, als der Senior auf dem Radfahrstreifen daneben unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 80-Jährige prallte gegen die Tür, stürzte und kam ins Krankenhaus.