Autofahrer kracht in Sonnenstudio Foto: Marius Fuhrmann/dpa Siegburg Autofahrer kracht in Sonnenstudio: Zwei Verletzte Von dpa | 19.07.2023, 18:06 Uhr | Update vor 38 Min.

Ein Autofahrer ist in Siegburg bei Bonn von der Straße abgekommen und in die Glasfront eines Sonnenstudios gekracht. Der 39-Jährige und eine 27 Jahre alte Frau, die das Geschäft gerade verlassen wollte, seien bei dem Unfall am Mittwoch verletzt worden, teilte die Polizei mit.