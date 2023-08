Kreis Borken Autofahrer kracht gegen Baum: Schwere Verletzungen Von dpa | 19.08.2023, 14:26 Uhr | Update vor 49 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 45-jähriger Autofahrer ist in Bocholt (Kreis Borken) aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und schwer verletzt worden. Lebensgefahr sei nach der Kollision am Samstag nicht ausgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Dach und die Türen des Wagens aufschneiden, um den Fahrer zu befreien, wie ein Sprecher berichtete.