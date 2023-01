Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Wuppertal Autofahrer flüchtet vor Polizei und rammt Streifenwagen Von dpa | 12.01.2023, 09:34 Uhr

Ein Autofahrer hat sich in Wuppertal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei mehrere Unfälle verursacht. Dabei wurden seine 18 Jahre alte Beifahrerin sowie eine 26 Jahre alte Polizistin verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Begonnen habe die Verfolgung bei einer Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend. Als Streifenpolizisten ein anderes Auto anhielten, habe sich der 24-jährige Fahrer von den Anhaltesignalen offenbar angesprochen gefühlt, sagte der Sprecher. Er flüchtete auf die Autobahn 46. Der ihm folgende Streifenwagen sei an der Autobahnauffahrt Wuppertal-Elberfeld verunfallt und habe die Verfolgung abbrechen müssen. Mit einem Hubschrauber sei dann weiter nach dem Wagen gesucht worden.