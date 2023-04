Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Autofahrer flüchtet mit hohem Tempo vor Polizei Von dpa | 18.04.2023, 14:44 Uhr

Ein 43 Jahre alter Autofahrer ist am Montag mit hohem Tempo vor einem Zivilfahrzeug der Essener Polizei geflüchtet und dabei mit seinem Wagen in sechs geparkte Autos geschleudert. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Wieso der Mann Gas gab, als er die uniformierten Beamten in dem Zivilwagen als Polizisten erkannte, war zunächst unklar.