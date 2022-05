ILLUSTRATION - An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Festnahme Autofahrer flüchtet durch belebten Kölner Park vor Polizei Von dpa | 02.05.2022, 13:01 Uhr

Ein 40-jähriger Autofahrer ist im Kölner Stadtgarten mehrere Minuten vor der Polizei geflüchtet und dann festgenommen worden. Viele Menschen seien am Sonntagnachmittag im Park unterwegs gewesen und hätten dem Fahrer aus dem Weg springen müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzte gebe es keine, der Fahrer sei festgenommen und aufgrund seines auffälligen Verhaltens in eine Spezialklinik gebracht worden.