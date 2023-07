Polizeikontrolle Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Kontrolle Autofahrer flieht vor Polizei: Diensthund stellt ihn Von dpa | 30.07.2023, 11:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Polizeikontrolle in Düsseldorf abgehauen. „Es kam zu einer Verfolgungsfahrt über innerstädtische Straßen“, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige beschleunigte demnach in der Altstadt an einer Ampel sein Auto stark, überholte sehr schnell rechts einen Linienbus und überfuhr ungebremst drei rote Ampeln, wie die Polizei berichtete. Nach rund drei Kilometern stellte er sein Fahrzeug ab und floh zu Fuß weiter. Ein Diensthund der Polizei stellte ihn aber in einem Gebüsch und verletzte ihn dabei leicht.