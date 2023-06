Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Lippe Autofahrer flieht vor Kontrolle und wird angeschossen Von dpa | 03.06.2023, 14:11 Uhr

Auf einen flüchtenden Autofahrer haben Polizisten am Samstag in Bad Salzuflen geschossen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er in Lebensgefahr schwebe, hieß es von der Staatsanwaltschaft Detmold.