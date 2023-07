Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Höxter Autofahrer finden bewusstlosen Radfahrer im Straßengraben Von dpa | 09.07.2023, 09:10 Uhr

Zwei Autofahrer haben in Bad Driburg (Kreis Höxter) einen bewusstlosen Rennradfahrer im Straßengraben entdeckt. Der 32-Jährige sei nicht ansprechbar gewesen, habe schwere Kopfverletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, sagte ein Sprecher.