Blaulicht FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Euskirchen Autofahrer fällt nach zwei Unfällen am Steuer in Tiefschlaf Von dpa | 10.04.2022, 11:24 Uhr | Update vor 42 Min.

In der Nacht zum Sonntag hat ein 26-Jähriger in Euskirchen zunächst Fahrerflucht begangen, anschließend einen zweiten Unfall verursacht und ist dann hinter dem Steuer eingeschlafen. Die körperliche Verfassung des Fahrzeugführers habe deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum und eventuell auch Konsum von Betäubungsmitteln ergeben, berichte die Kreispolizeibehörde Euskirchen am Sonntag.