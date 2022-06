ARCHIV - Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer Verkehrsunfall Autofahrer auf A44 von Lastwagen angefahren: Schwer verletzt Von dpa | 08.06.2022, 12:08 Uhr

Ein aus seinem Wagen ausgestiegener Autofahrer ist auf der A44 bei Düsseldorf von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Wieso der Mann am Mittwochmorgen über die Fahrbahn lief, war zunächst völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Er sei zuvor mit seinem Wagen auf dem Standstreifen an der Flughafenbrücke Richtung Düsseldorf liegengeblieben. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Düsseldorf gesperrt. Sie sollte mittags wieder freigegeben werden. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.