Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Unfälle Autoexplosion auf A6 führt zu Waldbrand Von dpa | 26.06.2023, 05:17 Uhr

Die Explosion eines Autos auf der Autobahn 6 bei Enkenbach-Alsenborg (Landkreis Kaiserslautern) hat einen Waldbrand ausgelöst. Am Sonntagnachmittag war einem Mann aus Nordrhein-Westfalen aufgefallen, dass Rauch aus dem Motorraum seines Wagens kam, wie die Polizei mitteilte. Er stellte daraufhin sein Fahrzeug an einer Ausfahrt ab. Gerade als er und sein Beifahrer ausstiegen, fing das Auto an zu brennen.