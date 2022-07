ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Polizeieinsatz Autodiebe im Kreis Gütersloh gefasst: Halbe Million Schaden Von dpa | 13.07.2022, 14:10 Uhr

Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in der vergangenen Woche in Lippstadt (Kreis Gütersloh) gefasst worden. Wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei Gütersloh am Mittwoch mitteilten, sollen zahlreiche Einbrüche in hochwertige Autos sowie Diebstähle auf das Konto der 32 und 33 Jahre alten Männer gehen. In einer Wohnung stellten die Ermittler bereits am vergangenen Freitag umfangreiches Diebesgut und Tatwerkzeuge sicher und vollstreckten die Haftbefehle.