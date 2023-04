Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Städteregion Aachen Autodieb steckt im Stau fest Von dpa | 26.04.2023, 10:55 Uhr

Wegen eines Staus im Berufsverkehr hat die Polizei in Aachen einen Autodieb geschnappt. Denn der 25-Jährige hatte einen Transporter mit GPS-System gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch in Aachen mitteilte. Der Besitzer konnte daher der Polizei den genauen Standort seines Fahrzeugs mitteilen. Lokalisiert wurde der Wagen an einem Stauende auf der Autobahn 4 bei Eschweiler.