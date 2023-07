Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteile Autobombe verkauft: Bewährungsstrafen für Angeklagte Von dpa | 11.07.2023, 15:59 Uhr | Update vor 33 Min.

Nach dem Verkauf einer Autobombe sind zwei Männer aus dem Ruhrgebiet zu Bewährungsstrafen von 21 beziehungsweise 24 Monaten verurteilt worden. Die Angeklagten hatten die Sprengladung im April 2022 in Herne gekauft und auf einem Autobahnrastplatz auf der A2 bei Gelsenkirchen übergeben. Was sie nicht wussten: Der Abnehmer war ein Scheinkäufer der Polizei. Er hat für den Sprengsatz knapp 15.000 Euro gezahlt. Im Prozess am Essener Landgericht hatten die 46 und 51 Jahre alten italienischen und rumänisch-deutschen Angeklagten umfassende Geständnisse abgelegt.