Autobahnbrücke Rahmede wird gesprengt: Schwierige Aktion Von dpa | 07.05.2023, 03:47 Uhr

Am Sonntag soll die gewaltige Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid gesprengt werden. Das Desaster um das marode Bauwerk an der Autobahn A45 in NRW hat viele Schlagzeilen produziert. Auch der Bundesverkehrsminister will sehen, wie die Brücke fällt.