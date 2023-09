Verkehr Autobahn zwischen Hagen und Westhofener Kreuz gesperrt Von dpa | 22.09.2023, 05:51 Uhr | Update vor 9 Min. Vollsperrung der A1 zwischen Hagen und Westhofen Foto: picture alliance / Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Autofahrer und Reisende müssen sich am Sonntag auf längere Fahrzeiten auf der Autobahn 1 zwischen Hagen und Schwerte einstellen. Am Sonntagmorgen wird die wichtige Nordsüd-Verbindung (Köln-Bremen) in beiden Richtungen ab 7.00 Uhr für zwei Stunden gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes für Westfalen mitteilte. Grund sind Arbeiten an Hochspannungsmasten, die über die Fahrbahnen führen. Mit Hilfe eines Hubschraubers sollen sogenannte Flugwarnkugeln an den Leitungen montiert werden. Betroffen ist der Streckenabschnitt der A1 zwischen Hagen-Nord und dem Westhofener Kreuz. Der Verkehr wird umgeleitet.