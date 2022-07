ARCHIV - Blick auf den Straßenbelag einer Bundesstraße. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Verkehr Autobahn- und Straßenverantwortliche: Belag hält Hitze aus Von dpa | 19.07.2022, 16:35 Uhr

Die Straßen in Nordrhein-Westfalen können Hitzetage mit Temperaturen an die 40 Grad nach Einschätzung von Experten ohne größere Schäden überstehen. Moderner Fahrbahnbelag könne mit einen oder zwei Tagen großer Hitze gut umgehen, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Westfalen am Dienstag.