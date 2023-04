Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Heinsberg Auto wird eingeklemmt und von Zug erfasst Von dpa | 29.04.2023, 11:11 Uhr

Im letzten Moment hat sich eine Autofahrerin gerettet, die mit ihrem Wagen auf einem Bahnübergang im Kreis Heinsberg stecken geblieben ist. Das Auto der 29-Jährige geriet in Übach-Palenberg zwischen die sich senkenden Bahnschranken, teilte die Polizei mit. Die junge Frau stieg am frühen Freitagabend sofort aus, brachte sich in Sicherheit und musste mitansehen, wie ein Regionalzug ihren Wagen erfasste.