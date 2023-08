Unfall Auto überschlägt sich: Zwei lebensgefährlich Verletzte Von dpa | 13.08.2023, 10:52 Uhr Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Hagen lebensgefährlich verletzt worden. Dies teilte am Sonntag ein Sprecher der Hagener Polizei mit. Der 29-jährige Fahrer des Unfallautos sei in der Nacht zum Sonntag aus bislang noch unbekannten Gründen über einen rund 1,50 Meter hohen Kreisverkehr gefahren. In dieser Folge habe der Wagen sich nach Angabe der Polizei mehrfach überschlagen und sei dann in einem angrenzenden Feld gelandet. Der 29-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer mussten demnach von der Feuerwehr aus dem zerstörten Auto befreit werden. Anschließend seien die beiden ins Krankenhaus gebracht worden. An dem Wagen entstand Totalschaden.