Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Borken Auto überschlägt sich mehrfach - vier Verletzte Von dpa | 26.03.2023, 09:21 Uhr

Ein mit vier Menschen besetztes Auto ist in Schöppingen nordwestlich von Münster von der Fahrbahn abgekommen und durch zwei angrenzende Gärten gefahren. Das Fahrzeug überschlug sich bei dem Unfall am späten Samstagabend mehrfach und schob schließlich ein parkendes Auto in eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrzeug-Insasse wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die drei anderen Personen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken. Laut Polizei werde geprüft, ob das Haus noch bewohnbar ist. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge bei rund 200.000 Euro.