Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Bielefeld Auto überschlägt sich: Fahrerflucht und zwei Verletzte Von dpa | 09.07.2023, 08:48 Uhr

Eine 38-Jährige ist mit ihrem Auto in Bielefeld mit einem Brückengeländer kollidiert, hat sich mit dem Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach liegend in einem Graben gelandet. Die Frau und ihr 35-jähriger Beifahrer kamen in der Nacht auf Sonntag leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein dunkler Kleinwagen soll der Autofahrerin zuvor den Weg abgeschnitten haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei sie nach rechts ausgewichen. Der Verursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, hieß es weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 70 000 Euro.