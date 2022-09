Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Auto überschlägt sich: Drei Insassen schwer verletzt Von dpa | 08.09.2022, 06:00 Uhr

Drei Menschen haben sich am Mittwochabend mit einem Auto bei Iserlohn (Märkischer Kreis) überschlagen und sind dabei schwer verletzt worden. Alle drei konnten sich nach dem Unfall aus dem Auto befreien und kamen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum der Fahrer an der Kreuzung die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, war zunächst unklar.