Mettmann Auto überschlägt sich: 62-Jährige rutscht Böschung hinab Von dpa | 30.03.2022, 12:05 Uhr

Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen überschlagen und ist kopfüber eine Böschung hinabgerutscht. Die 62-Jährige sei am Montagabend in Velbert-Neviges (Kreis Mettmann) zu schnell gefahren, teilte die Polizei Mettmann am Dienstag mit. Auf abschüssiger Fahrbahn habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei gegen einen Telefonmast geprallt. Daraufhin habe sich das Auto überschlagen und sei auf dem Dach liegend eine Böschung hinabgerutscht. Laut der Polizei kam der Wagen kurz vor einem Bach zum Stillstand.