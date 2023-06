Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Märkischer Kreis Auto stürzt in die Lenne: 31-Jährige weiter in Lebensgefahr Von dpa | 19.06.2023, 12:11 Uhr

Nach dem Sturz eines Autos in den Fluss Lenne schwebt eine 31 Jahre alte Insassin weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Wagen war am Freitagabend nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto auf der Bundesstraße 236 bei Werdohl von der Straße abgekommen und über die Leitplanke in den Fluss gestürzt. Eine 28-Jährige, die mit der 31-Jährigen im Auto saß, starb kurz nach dem Unfall im Krankenhaus. Welche der beiden Frauen das Auto steuerte, sei weiterhin unklar, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum hätten sich bisher bei keinem der Unfallbeteiligten ergeben.