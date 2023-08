Unfall Auto stößt in Bonn-Beuel mit Stadtbahn zusammen Von dpa | 10.08.2023, 05:39 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Stadtbahn ist am Mittwochabend in Bonn-Beuel mit einem Auto zusammengestoßen - verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. In der Stadtbahn saßen rund 40 Fahrgäste, sie konnten die Bahn ebenso wie die drei Insassen des Autos unverletzt verlassen. Die Bahn wurde zwar beschädigt, konnte ihre Fahrt danach aber dennoch fortsetzen, wie die Polizei in Bonn mitteilte. Das Auto musste abgeschleppt werden.