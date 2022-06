HANDOUT - Ein Fahrzeug ragt auf einem überladenen Autotransporter über die Fahrerkabine hinaus. Foto: Polizei Köln/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Polizei Köln Verkehr Auto schwebt über der Fahrerkabine: Lkw-Fahrer muss abladen Von dpa | 03.06.2022, 17:26 Uhr

Weil ihm auf seinem Autotransporter ein Ladeplatz fehlte, hat ein Lastwagenfahrer ein Auto teilweise frei schwebend über seiner Fahrerkabine transportiert. Der Transporter fiel der Autobahnpolizei am Donnerstag auf der A61 bei Kerpen auf. Statt wie erlaubt mit acht war der Transporter mit neun Autos beladen. Vorne ragte ein Wagen deutlich über die Fahrerkabine hinaus, die Räder hingen ohne jede Befestigung in der Luft. Der Fahrer musste das überzählige Auto abladen und stehen lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.