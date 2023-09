Unfall Auto rollt gegen Imbisswagen: Verletzungen durch Frittieröl Von dpa | 14.09.2023, 08:51 Uhr | Update vor 41 Min. Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Zwei Menschen sind in Hagen durch heißes Frittieröl verletzt worden, als ein rollendes Auto gegen ihren Imbisswagen prallte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Auto am Mittwoch auf einem Parkplatz mit Gefälle abgestellt worden und aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen geraten, während des Besitzer eine Bankfiliale aufsuchte. Ein 30-Jähriger und ein 38-Jähriger zogen sich Verbrennungen zu, als der Imbisswagen durch die Wucht des Aufpralls um einige Zentimeter verschoben wurde: Sie wurden vom heißen Frittieröl getroffen und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.