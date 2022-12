Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Unfall Auto rast in Dortmunder Einkaufszentrum: Fahrer verletzt Von dpa | 04.12.2022, 13:23 Uhr

Ein Auto ist in Dortmund in ein Einkaufszentrum gefahren und hat dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. „Wie durch ein Wunder“ sei am Samstagabend außer dem Fahrer niemand verletzt worden, berichtete die Feuerwehr am Sonntag.