Borken Auto rammt Krankenwagen: Mädchen lebensgefährlich verletzt Von dpa | 04.07.2023, 05:34 Uhr

Ein Auto hat einen Rettungswagen in Borken nahe der niederländischen Grenze mit solcher Wucht gerammt, dass ein Mädchen lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hat. Die 13-Jährige saß mit ihrem drei Jahre älteren Bruder im Auto, der nach Polizeiangaben - ebenso wie der Vater am Steuer - schwer verletzt wurde. Auch die beiden 26 und 39 Jahre alten Sanitäter im Rettungswagen erlitten schwere Verletzungen. Das Mädchen wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die anderen vier Verletzten kamen ebenfalls ins Krankenhaus.