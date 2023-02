Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamm Auto rammt Fußgängerin: Frau schwer verletzt Von dpa | 25.02.2023, 09:07 Uhr

Eine Passantin ist beim Überqueren einer Straße in Hamm-Herringen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 49-Jährige konnte sich bei dem Unfall am Freitagabend noch auf der Motorhaube abfangen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte das Auto die Fußgängerin beim Linksabbiegen erfasst. Die Frau wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.