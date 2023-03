Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto prallt gegen Baum - Vier 18-Jährige schwer verletzt Von dpa | 16.03.2023, 16:52 Uhr

Vier junge Menschen sind nahe Hilden an der Autobahn 46 bei der Kollision eines Autos mit einem Baum schwer verletzt worden. Die 18 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Düsseldorf aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.