Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Auto prallt gegen Baum: Beifahrer stirbt Von dpa | 27.05.2023, 10:09 Uhr

Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Baum auf einer Landstraße bei Halver im Sauerland ist der 32-jährige Beifahrer ums Leben gekommen. Der 30-jährige Fahrer des Wagens war in der Nacht zum Samstag in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Auto rutschte in den Graben und stieß mit der rechten Seite gegen einen Baum. Der Beifahrer sei noch vor Ort gestorben. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.