Bielefeld Auto prallt gegen Baum: 71-Jähriger stirbt im Krankenhaus Von dpa | 01.04.2023, 08:56 Uhr

Ein 71 Jahre alter Mann ist in Bielefeld mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab und prallte frontal gegen den Baum. Bei der Kollision wurde der 71-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht starb. Die Vilsendorfer Straße war für die Unfallaufnahme für mehr als drei Stunden voll gesperrt.