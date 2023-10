Unfall Auto prallt gegen Ampel: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 19.10.2023, 07:09 Uhr | Update vor 1 Std. Ein Krankenwagen ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Ein 54-jähriger Autofahrer ist in Bonn gegen eine Ampel und ein Straßenschild gefahren und dabei schwer verletzt worden. Zeitweise habe der Mann in Lebensgefahr geschwebt, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei am Donnerstagmorgen.