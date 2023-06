Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hamm Auto liegt im Graben: Personensuche mit Hunden und Drohne Von dpa | 24.06.2023, 16:32 Uhr

Polizei und Feuerwehr haben in Hamm mehrere Stunden nach einem Autofahrer gesucht, dessen Wagen verlassen im Straßengraben gefunden worden ist. „Wir haben am Fahrzeug eine Blutspur gefunden, deswegen sind wir davon ausgegangen, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hat“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag.