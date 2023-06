Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Essen Auto landet nach Kollision auf Dach: Drei Verletzte Von dpa | 10.06.2023, 11:49 Uhr

Bei einem Zusammenprall zweier Autos auf einer Kreuzung in Essen sind drei Menschen verletzt worden. Eine 30-Jährige sei in der Nacht auf Samstag mit ihrem Wagen auf dem Dach gelandet und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Eine Kopfverletzung könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Vermutlich sei die Kollision beim Abbiegen passiert, berichtete ein Sprecher der Polizei. Die genaue Unfallursache sei aber noch unklar. Auch der 32 Jahre alte Beifahrer sowie der 42-jährige Fahrer des zweiten Autos seien leicht verletzt worden.