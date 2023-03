Auto kracht in Van Foto: Feuerwehr Pulheim/dpa up-down up-down Unfall Auto kracht in Van: Vier Kinder in Pulheim verletzt Von dpa | 22.03.2023, 05:47 Uhr

Bei einem Autounfall in Pulheim sind sechs Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren am Dienstagabend auch vier Kinder, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto war auf einer Kreisstraße in Richtung Köln von der Fahrbahn abgekommen und frontal in einen Van gekracht. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an. Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen, fünf Insassen aus dem Van mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Die Strecke wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt.